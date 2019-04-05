2019-04-05T17:12:43+03:00
Дом. Семья

В строящемся доме выгоднее: Голубь свил гнездо из пластикового мусора на стройке в Петербурге

Работники нашли птицу с кладкой яиц, которая поселилась на балконе в новостройке [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Голубь поселился в строящемся доме в Петербурге и свил себе гнездо из пластикаГолубь поселился в строящемся доме в Петербурге и свил себе гнездо из пластикаФото: СОЦСЕТИ
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Все знают, что покупать жилье в строящемся доме выгодно. Такую возможность оценил и голубь. Строители нового дома на Туристской улице в Приморском районе Петербурга в пятницу, 5 апреля, заметили сизокрылую птицу, которая «въехала» в еще недостроенное здание. Голубь поселился на балконе девятого этажа и свил себе гнездо из строительных материалов.

Голубь свил гнездо из пластика в строящемся доме в Петербурге .

- Даже голуби понимаю, что в строящемся доме – выгоднее, - начали шутить петербуржцы в социальных сетях.

На видео, которое опубликовал рабочий, нашедший новосельца, голубь сидит нахохлившись в гнезде. При внимательном рассмотрении можно заметить, что домик для яиц птица свила из того, что нашла на стройке: пластиковых обрезков и разноцветных хомутов. Выглядит гнездо очень ярко и красочно.

В гнездышке у голубя лежат два маленьких яичка. В скором времени из них вылупятся маленькие, желтенькие птенчики. По всей видимости, новым жильцам, которые собираются въехать в этот дом, придется решать квартирный вопрос с голубем, который уже обосновался на балконе и создал семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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