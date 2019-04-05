В Петербурге 30-летний мужчина угнал авто у собственного отца

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-05T17:40:00+03:00

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Житель Калининского района Петербурга в четверг, 4 апреля, без спросу взял ключи от машины своего отца и отправился покататься. Мужчина такой наглости сына не оценил. Вместо того чтобы просто отругать отпрыска, он заявил на него в полицию и обвинил в угоне авто. Теперь 30-летнему петербуржцу грозит уголовное дело. Подробности истории стали известны в пятницу, 5 апреля.

- В четверг в полицию Калининского района обратился 59-летний мужчина. Он рассказал, что около одиннадцати часов вечера его 30-летний сын взял без спросу ключи от его автомобиля «ВАЗ», который был припаркован на Пискаревском проспекте, и уехал в неизвестном направлении, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Автомобиль тут же объявили в розыск. Ущерб 59-летнего мужчины составил 100 тысяч рублей. Благодаря ориентировке, около трех часов ночи 5 апреля полиция нашла сына-угонщика. Чуть позже нашелся и автомобиль, который был брошен. Машину возвратили владельцу.

Не известно, насколько крепкие семейные узы у владельца авто и угонщика. В полиции 30-летний сын объяснил, что просто хотел покататься на отцовской машине. Известно, что мужчина неоднократно уже был судим. Вот и в этот раз правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU