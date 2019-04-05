Петербургский «Метрострой» могут признать банкротом

СЕГОДНЯ 19:04 2019-04-05T19:08:57+03:00

На этот раз в суд на застройщика подали сразу три компании

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Череда судебных разбирательств, связанных с испорченной репутацией «Метростроя», продолжается. На 5 апреля иски о его финансовой несостоятельности подали сразу три компании. Соответствующая информация опубликована на сайте арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.

Первой в суд обратилась московская фирма-поставщик труб и черного металлопроката «Ариэль Металл». Ее иск был зарегистрирован еще 11 марта. За следующие три недели к делу подключились еще две компании: «СМК-ГРУПП» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Сумма претензий к главному строителю петербургского метрополитена не называется. Первое заседание по признанию «Метростроя» банкротом и введения процедуры наблюдения назначено на 10 июня.

Отметим, что все три компании с ОАО «Метрострой» связывает долгая история, не так давно перетекшая из плоскости совместной работы в плоскость судебных разбирательств. Так, в прошлом году «СМК-ГРУПП», выступавшее в качестве субподрядчика во время строительства стадиона «Газпром-арена», уже отсудило у компании четыре миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU