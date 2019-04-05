2019-04-05T19:48:06+03:00
Происшествия

Спасатели вытащили мужчину без сознания из Фонтанки

Медики пытаются реанимировать человека в центре Петербурга [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Спасатели реанимируют мужчину, упавшего в Фонтанку в ПетербургеСпасатели реанимируют мужчину, упавшего в Фонтанку в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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- Он жив? – затаив дыхание с беспокойством спрашивают прохожие, наблюдая сцену на набережной реки Фонтанки в Петербурге.

Около семи часов вечера в пятницу, 5 апреля, жители Северной столицы заметили печальную картину. Водные спасатели достали из реки Фонтанки мужчину без сознания. Несчастного положили на землю на спуске к воде напротив Шереметьевского дворца. Над ним склонились трое спасателей, которые начали бороться за его жизнь.

На берегу реки Фонтанка спасатели выловили тело мужчины.

- Медики пытаются реанимировать его, но он не подает признаки жизни, - сообщил очевидец «Комсомольской правде – Петербург».

На видео мужчина, которого вытащили из реки, лежит на боку. Несмотря на усилия спасателей, двигаться он не начал. Скорой помощи тоже еще нет на месте.

Как мужчина оказался в воде, на данный момент не известно. Мы продолжаем следить за развитием событий и очень надеемся на то, что несчастный в скором времени придет в себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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