Спасатели вытащили мужчину без сознания из Фонтанки
- Он жив? – затаив дыхание с беспокойством спрашивают прохожие, наблюдая сцену на набережной реки Фонтанки в Петербурге.
Около семи часов вечера в пятницу, 5 апреля, жители Северной столицы заметили печальную картину. Водные спасатели достали из реки Фонтанки мужчину без сознания. Несчастного положили на землю на спуске к воде напротив Шереметьевского дворца. Над ним склонились трое спасателей, которые начали бороться за его жизнь.
На берегу реки Фонтанка спасатели выловили тело мужчины.
- Медики пытаются реанимировать его, но он не подает признаки жизни, - сообщил очевидец «Комсомольской правде – Петербург».
На видео мужчина, которого вытащили из реки, лежит на боку. Несмотря на усилия спасателей, двигаться он не начал. Скорой помощи тоже еще нет на месте.
Как мужчина оказался в воде, на данный момент не известно. Мы продолжаем следить за развитием событий и очень надеемся на то, что несчастный в скором времени придет в себя.
ИСТОЧНИК KP.RU