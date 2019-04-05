На трассе «Кола» в Ленобласти произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 21:46 2019-04-05T21:46:31+03:00

Под Петербургом столкнулись «Камаз», бензовоз и пассажирский автобус, «Газель» и легковушка

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Массовая авария произошла на автодороге «Кола» в Ленинградской области. Скрип колес потряс автомобилистов днем в пятницу, 5 апреля. В крупном ДТП пострадали сразу пять транспортных средств. Благо, происшествие обошлось без смертей.

- 5 апреля 2019 года в 14:45 часов произошло крупное массовое ДТП. На 17 километре автодороги «Кола» в Ленинградской области столкнулись пять автомобилей. Причиной тому стала поломка «Камаза», - рассказала пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД Петербурга и 47-го региона.

Авария произошла неожиданно. По трассе ехал «Камаз», который неожиданно сломался и остановился на обочине, заняв при этом часть проезжей полосы. Следовавший за ним бензовоз, резко дал по тормозам. Из-за этого водитель пассажирского автобуса не успел среагировать и съехал в бензовоз. И далее по накатанной. В автобус врезалась «Газель», а в нее легковой автомобиль.

Когда столкновения закончились, оказалось, что в аварии пострадала пассажирка автобуса. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU