В развитие железных дорог в Петербурге будет вложено 88 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-06T10:44:14+03:00

В Петербурге до 2024 года будет построено 6 путепроводов совместно с РЖД Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице появится шесть новых путепроводов к 2024 году

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Власти Петербурга и РЖД обсудили строительство новых путепроводов в городе. Всего планируется построить 17 новых веток и путей, шесть из которых должны появиться уже к 2024 году. Об этом врио губернатора Александр Беглов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров договорились на встрече 5 апреля. Один из первых проектов будет реализован в Новой Лахте. Там планируется строительство станции и пешеходного перехода.

- В 2019 году мы полностью заканчиваем проектирование, и в 2020 году можем начинать строительство. Петербург задыхается от пробок и остро нуждается в развитии дорожной сети, - отметил врио губернатора.

При этом шесть путепроводов, которые будут построены до 2024 года, возведут на принципах софинансирования. Вложения города составят 30 миллиардов рублей. Всего на развитие железные дорог приходится 88 миллиардов рублей. Эта сумма включает в себя как грузовое, так и пассажирское направление.

Кроме того, РЖД планирует в Петербурге строительство железнодорожного кольца. Оно сможет объединить все существующие направления.

ИСТОЧНИК KP.RU