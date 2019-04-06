2019-04-06T13:07:37+03:00
Происшествия

В Приморском районе угнали автомобиль за 7,3 миллионов рублей

Полиция Петербурга прочесывает город в поиске воров
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге угнали "Лексус" на 7,5 миллионов рублейВ Петербурге угнали "Лексус" на 7,5 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге произошло крупное преступление. Дерзкие воры угнали автомобиль, стоимость которого можно сравнить с ценой за неплохую двухкомнатную квартиру в том же Приморском районе. Как сообщили в полиции в субботу, 6 апреля, накануне, 5 апреля, в Коломягах пропал «Лексус» почти за 7,5 миллионов рублей.

- В пятницу в полицию Приморского района обратился 35-летний мужчина. Он заявил о том, что у него пропал автомобиль Лексус LX 570. Стоимость автомобиля оценивается в 7 300 000 рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

В какое время дня пропал «Лексус», не уточняется. Угнали машину в Коломягах, от одного из домов по улице Лидии Зверевой. Полиция Петербурга прочесывает город в поисках довольно-таки заметной машины. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Да дорогое преступление угонщикам грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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