Шашлыки в Ленобласти обернулись большим пожаром

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-06T15:20:04+03:00

В во Всеволожском районе отдыхающие подожгли поле с сухой травой [видео]

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В субботу, 6 апреля, в Петербурге прекрасная погода: тепло, светит солнце. Уставшие от зимы горожане выбираются на природу, чтобы отдохнуть, пожарить мясо и приятно провести время. Однако неосторожное обращение с мангалом одной компании во время приготовления шашлыков обернулось крупным пожаром в городе Янино-1 Всеволожского района Ленобласти.

- Кто-то успешно открыл сезон шашлыков. МЧС вызвали, - сообщили очевидцы в социальной сети.

Рядом с жилыми домами в Ленобласти загорелось сухое поле .

Отдохнуть компания решила недалеко от дома на поле рядом с лесом. Благо идти близко. Буквально в нескольких метрах от дома №5 по Оранжевой улице. Однако после зимы на поле осталось много сухой травы, которая и загорелась.

Огонь быстро начал распространяться по полю. За считанные минуты охватил площадь в 20-30 квадратных метрах.

На видео видно, как компания из четырех людей уходит подальше от пожара в сторону жилых домов. О пострадавших информации не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU