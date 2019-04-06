Бизнесмен отдал мошенникам три миллиона рублей после ДТП на Васильевском острове

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-06T15:54:06+03:00

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Петербургский бизнесмен отдал круглую сумму за ДТП. Авария произошла в пятницу, 5 апреля на Васильевском острове Северной столицы. Автомобилист не справился с управлением и попал в аварию. Однако с водителем второй машины директор фирмы договорился без участия ГИБДД, заплатив тому три миллиона рублей.

- В полицию Приморского района 5 апреля обратился 66-летний бизнесмен, который рассказал правоохранителям, что в этот же день произошло ДТП на Васильевском острове. Удивительно, что несмотря на прекрасную солнечную погоду последние дни в Петербурге, дорога на месте аварии была скользкая, - рассказали в главном управлении МВД города на Неве.

По всей видимости, авария официально оформлена не было, потому что позже директор фирмы встретился с водителем пострадавшей машины возле дома №32 по улице Сизова и передал ему три миллиона рублей в качестве уплаты за ДТП. По какой причине подобным родом был решен инцидент, не сообщается.

Полиция Петербурга проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU