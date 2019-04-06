Колоннаду Исаакиевского собора откроют для посещения 27 апреля 2019 года

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-06T16:30:42+03:00

Полюбоваться видом города из самого сердца Петербурга можно будет с высоты 43 метров

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Насладиться прекрасным видом Петербурга из самого известного места города, которое по признанию считается его самым сердцем, можно будет с 27 апреля 2019 года. В этот день для жителей Северной столицы и туристов откроют для посещения вечернюю колоннаду Исаакиевского собора. Подняться на высоту 43 метров можно будет каждый день.

- Вечерняя колоннада будет открыта для посетителей с 18:00 до 22:30 часов с 27 апреля по 30 сентября. Работа касс прекращается за 30 минут до закрытия музея, - говорится на сайте Исаакиевского собора.

Чуть позже полюбоваться городом с высокой точки можно будет и в дневное время. С 1 мая по 31 октября колоннада будет открыта с 10:00 до 18:00. Работать вход под купол Исаакиевского собора будет ежедневно. Исключением будут третьи среды каждого месяца с 1 ноября по 30 апреля. По этим дням – выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU