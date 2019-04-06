В деревне в Ленобласти дотла сгорел дом

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-06T16:59:46+03:00

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Под Петербургом дотла сгорел дом. В субботу, 6 апреля, в деревне Всеволожского района Ленинградской области загорелась деревянная постройка. Огонь очень быстро распространился по зданию. И к тому моменту, как пожарные приехали на помощь, пламя уничтожило почти весь дом.

- Пожар в деревне Красная Горка. Дом выгорел почти в ноль, - рассказал очевидец пожара в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел около трех часов дня в солнечную субботу. Пламя охватило не только дом, но еще начало распространяться по сухой траве на участке. Есть опасность, что огонь перекинется на соседние дома. Как произошло возгорание, не уточняется. Некоторые очевидцы предположили, что пожар начался во время приготовления шашлыков. Другие выдвинули версию поджога. Точную причину возгорания определят эксперты после того, как спасатели потушат пожар.

Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU