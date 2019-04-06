В центре Петербурга таксист уходил от экипажа ДПС и врезался в столб

СЕГОДНЯ 18:53 2019-04-06T18:53:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В самом центре Петербурга днем в субботу, 6 апреля, произошло ДТП с пострадавшими. Водитель такси ехал с пассажиров в машине и не стал останавливаться на требование инспекторов ДПС. Долго от правоохранителей таксис скрываться не смог. На его пути оказался столб.

- На перекрестке улицы Пестеля и Литейного проспекта таксист уходил от экипажа ДПС, - рассказали очевидцы аварии в социальных сетях.

В итоге, уезжая от инспекторов, водитель такси не справился с управлением и врезался в столб на перекрестке вышеупомянутых улиц. По пути он чуть было не сбил мирно идущих по тротуару пешеходов.

У автомобиля от удара сильно помяло капот и оказалась разбита фара. Пассажир такси тоже пострадал. Водитель отделался легким испугом. Догнав нарушителя, сотрудники ДПС все же проверили документы у таксиста и теперь работают на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU