2019-04-06T19:25:40+03:00
Происшествия

На заводе Красный треугольник в Петербурге произошел пожар

Огонь вспыхнул в заброшенном корпусе комплекса
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на заводе Красный треугольник произошел пожарВ Петербурге на заводе Красный треугольник произошел пожарФото: СОЦСЕТИ
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Большие языки пламени вырываются из пустого окна здания в комплексе завода Красный треугольник. Пожар вспыхнул вечером в субботу, 6 апреля, в одном из заброшенных помещений, где нет никакого производства. Спасатели уже работают на месте происшествия.

- Очередной пожар на Обводном канале в Красном треугольнике, - сообщили очевидцы в социальной сети.

- Господи, там уже гореть нечему. Когда его уже снесут или сам рухнет, - сетуют горожане.

По какой причине возник пожар в заброшенном здании, не известно. Вполне вероятно, что какие-то люди находились в помещении. Надо отметить, что в комплексе завода очень много отдельно стоящих зданий. В некоторых из них до сих пор находятся различные производства, но многие заброшены и находятся в ветхом состоянии.

Спасатели прибыли на место возгорания. После того, как они ликвидируют пожар, специалисты проведут экспертизу и выяснят, откуда в здании взялся огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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