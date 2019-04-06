На заводе Красный треугольник в Петербурге произошел пожар
Большие языки пламени вырываются из пустого окна здания в комплексе завода Красный треугольник. Пожар вспыхнул вечером в субботу, 6 апреля, в одном из заброшенных помещений, где нет никакого производства. Спасатели уже работают на месте происшествия.
- Очередной пожар на Обводном канале в Красном треугольнике, - сообщили очевидцы в социальной сети.
- Господи, там уже гореть нечему. Когда его уже снесут или сам рухнет, - сетуют горожане.
По какой причине возник пожар в заброшенном здании, не известно. Вполне вероятно, что какие-то люди находились в помещении. Надо отметить, что в комплексе завода очень много отдельно стоящих зданий. В некоторых из них до сих пор находятся различные производства, но многие заброшены и находятся в ветхом состоянии.
Спасатели прибыли на место возгорания. После того, как они ликвидируют пожар, специалисты проведут экспертизу и выяснят, откуда в здании взялся огонь.
ИСТОЧНИК KP.RU