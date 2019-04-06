2019-04-06T19:49:40+03:00
Общество

Вторая неделя апреля в Петербурге начнется с дождей

Солнечная погода сменится похолоданием
Лилия КОЗЛОВА
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С понедельника, 8 апреля, в Петербурге начнутся дождиС понедельника, 8 апреля, в Петербурге начнутся дождиФото: Олег ЗОЛОТО
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Недолго жители Петербурга радовались яркому весеннему солнцу и теплым денечкам. Погода в Северной столице непредсказуемая и может резко поменяться от знака плюс в знак минус. Новая неделя апреля принесет с собой похолодание и дожди.

- В ночь на понедельник, 8 апреля, в Петербурге начнется дождь. И будет он идти в течение всего дня. Проливных ливней ожидать не стоит, однако зонт выходя из дома лучше всего прихватить, - сообщается на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Несмотря на дождь в понедельник в Петербурге будет еще тепло – 9-11 градусов тепла. Во вторник, 9 апреля, дождливая погода продолжится. Температура воздуха при этом опустится до 6-8 градусов ниже нуля.

Однако, как говорится, у природы нет плохой погоды. За пару дней дожди прибьют немного к земле весеннюю пыль, которая осела на городе после зимы и смоют с улиц грязь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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