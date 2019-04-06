Двум историческим районам на севере Петербурга присвоят имена
В Петербурге двум историческим районам города присвоят официальные имена. Располагаются оба они на севере, в Выборгском районе Северной столицы. Постановление от 28 марта 2019 года о присваивании названий появилось на сайт Смольного.
- Топонимическая комиссия приняла решение присвоить историческим районам в Выборгском районе Петербурге имена: 1-е Парголово и Парнас, - говорится в тексте документа.
Так, территория 1-го Парголово будет проходить между Суздальским проспектом, улицей Композиторов, улицей Хошимина, Выборгским шоссе, Петровской улицей, Нижним Большим Суздальским озером и Суздальским шоссе.
Район Парнас и так жители Петербурга называют этим именем. Он находится между улицей Шишкина, проспектом Энгельса, Соединенной железнодорожной стацией, рекой Старожиловкой, улицей Михаила Дудина, Заречной улицей и улицей Валерия Гаврилина в поселке Парнас.
Теперь жителям Петербурга будет проще ориентироваться в географии города. Но когда нововведения вступят в силу, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU