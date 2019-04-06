Двум историческим районам на севере Петербурга присвоят имена

СЕГОДНЯ 20:09 2019-04-06T20:09:04+03:00

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В Петербурге двум историческим районам города присвоят официальные имена. Располагаются оба они на севере, в Выборгском районе Северной столицы. Постановление от 28 марта 2019 года о присваивании названий появилось на сайт Смольного.

- Топонимическая комиссия приняла решение присвоить историческим районам в Выборгском районе Петербурге имена: 1-е Парголово и Парнас, - говорится в тексте документа.

Так, территория 1-го Парголово будет проходить между Суздальским проспектом, улицей Композиторов, улицей Хошимина, Выборгским шоссе, Петровской улицей, Нижним Большим Суздальским озером и Суздальским шоссе.

Район Парнас и так жители Петербурга называют этим именем. Он находится между улицей Шишкина, проспектом Энгельса, Соединенной железнодорожной стацией, рекой Старожиловкой, улицей Михаила Дудина, Заречной улицей и улицей Валерия Гаврилина в поселке Парнас.

Теперь жителям Петербурга будет проще ориентироваться в географии города. Но когда нововведения вступят в силу, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU