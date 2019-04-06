В сквере в центре Петербурга появились два трупа

СЕГОДНЯ 20:44 2019-04-06T20:44:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Прямо посередине дня прохожие в самом центре Петербурга в субботу, 6 апреля, заметили два лежащих на земле бездыханных тела. Трупы находились при входе в Ломоносовский сквер. На месте загадочного происшествия уже находилась бригада скорой помощи, которая не торопилась уводить тела.

- Тела двух неизвестных нашли около семи часов вечера в субботу у Ломоносовского сквера в Центральном районе Петербурга. К месту прибыли медики и накрыли трупы, - сообщает «Мойка78».

Тела лежат в нескольких метрах друг от друга. Разделяет их тропинка – проход на территорию сквера. Оба лежат на спине. Следов борьбы с первого взгляда вокруг тел замечены не были. Что послужило причиной для смерти двоих человек не известны. Также пока что не установлены личности умерших людей. Трупы заберут в морг, где и установят детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU