Ленинский проспект окутало паром из-за прорыва трубы
3 апреля теплосети на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова прошли испытания «на максимальную температуру теплоносителя». А 7 апреля здесь произошла авария: примерно в три часа ночи кипяток стал выливаться из-под земли наружу в районе дома №100 по Ленинскому. Перекресток окутало паром, а горячая вода устремилась к проезжей части, угрожая остановить автомобильное движение.
В Петербурге на проспекте Маршала Жукова произошел прорыв теплотрассы.
– Прорвало трубу с горячей водой, – сообщают очевидцы в сети. – Пар тянуло по всей улице. Сейчас стоят службы.
Трубопровод принадлежит «Теплосети Санкт-Петербурга». На некоторое время пришлось оставить близлежащие дома без горячей воды.
Горячая вода устремилась к проезжей части, угрожая остановить автомобильное движение. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
– Сейчас горячая вода подается в них в штатном режиме, отопление осуществляем по резервной схеме, – сообщают в «Теплосети». – Ремонтные работы начались в 05:30 и закончатся не позднее 05:30 8 апреля.
По словам местных, «там рвется по несколько раз в год уже в течение десяти лет». Только за последний год «ремонт в этом месте проводили раза три».
ИСТОЧНИК KP.RU