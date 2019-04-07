2019-04-07T10:21:10+03:00
Происшествия

Ленинский проспект окутало паром из-за прорыва трубы

По словам местных, за последний год этот участок трубопровода чинили трижды
Анна ПОСЛЯНОВА
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Ремонт закончат не позднее 05:30 8 апреля. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»Ремонт закончат не позднее 05:30 8 апреля. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
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3 апреля теплосети на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова прошли испытания «на максимальную температуру теплоносителя». А 7 апреля здесь произошла авария: примерно в три часа ночи кипяток стал выливаться из-под земли наружу в районе дома №100 по Ленинскому. Перекресток окутало паром, а горячая вода устремилась к проезжей части, угрожая остановить автомобильное движение.

В Петербурге на проспекте Маршала Жукова произошел прорыв теплотрассы.

– Прорвало трубу с горячей водой, – сообщают очевидцы в сети. – Пар тянуло по всей улице. Сейчас стоят службы.

Трубопровод принадлежит «Теплосети Санкт-Петербурга». На некоторое время пришлось оставить близлежащие дома без горячей воды.

Горячая вода устремилась к проезжей части, угрожая остановить автомобильное движение. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Горячая вода устремилась к проезжей части, угрожая остановить автомобильное движение. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

– Сейчас горячая вода подается в них в штатном режиме, отопление осуществляем по резервной схеме, – сообщают в «Теплосети». – Ремонтные работы начались в 05:30 и закончатся не позднее 05:30 8 апреля.

По словам местных, «там рвется по несколько раз в год уже в течение десяти лет». Только за последний год «ремонт в этом месте проводили раза три».

ИСТОЧНИК KP.RU

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