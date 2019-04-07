2019-04-07T10:42:43+03:00
Общество

Кронштадт начал подготовку к Главному Военно-морскому параду

Особое внимание уделяют созданию местного парка «Патриот»
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Главный Военно-морской парад пройдет в этом году 28 июля. Фото: Администрация Кронштадтского района ПетербургаГлавный Военно-морской парад пройдет в этом году 28 июля. Фото: Администрация Кронштадтского района Петербурга
Изменить размер текста:

В субботу, 6 апреля, в Кронштадте провели выездное совещание, посвященное подготовке города к Главному Военно-морскому параду. В этом году праздничный марш судов состоится 28 июля, традиционно в День ВМФ.

Возглавил совещание заместитель Главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко. Во время него осмотрели объекты проведения парада, сверились с «дорожной картой» и определили ключевые задачи по благоустройству.

– Завершается разработка концепции украшения Кронштадта ко Дню Военно-морского флота, – отметил глава Администрации Кронштадтского района Олег Довганюк. – В финальной стадии разработки и план праздничных мероприятий, которые будут финансироваться из бюджета Петербурга.

Особое внимание уделяют созданию на Котлине парка «Патриот» Западного военного округа. Парк объединит несколько тематических зон, посвященных различным войскам, музейные экспозиции (в том числе, например, об изобретателе радио Попове), выставки вооружения, а также учебно-тренажерный центр поисковых и аварийно-спасательных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беглов и Макаров поздравили Валентину Матвиенко с юбилеем
За сутки из-за звонков лже-минеров эвакуировали около 700 школьников
В лесу под Выборгом один мужчина подстрелил другого
Новая неделя принесет Петербургу дожди и заморозки
Ленинский проспект окутало паром из-за прорыва трубы
Тягач сбил пешеходов на «Скандинавии»: Женщина погибла, 7-летний ребенок в больнице
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения расчлененного трупа на Канонерском острове
В сквере в центре Петербурга появились два трупа
Двум историческим районам на севере Петербурга присвоят имена
Вторая неделя апреля в Петербурге начнется с дождей
На заводе Красный треугольник в Петербурге произошел пожар
В центре Петербурга таксист уходил от экипажа ДПС и врезался в столб
Золотая рыбка: Рыбак поймал в Петербурге корюшку с сюрпризом
В деревне в Ленобласти дотла сгорел дом
Колоннаду Исаакиевского собора откроют для посещения 27 апреля 2019 года
Бизнесмен отдал мошенникам три миллиона рублей после ДТП на Васильевском острове
Шашлыки в Ленобласти обернулись большим пожаром
Смольный закупит для льготников более 200 квартир
На Канонерском острове в Петербурге нашли мешки с расчлененным человеческим телом
На Петербургском шоссе перевернулся грузовик, собирается пробка
В Приморском районе угнали автомобиль за 7,3 миллионов рублей
В развитие железных дорог в Петербурге будет вложено 88 млрд рублей
На трассе «Кола» в Ленобласти произошло массовое ДТП
Спасатели вытащили мужчину без сознания из Фонтанки
Петербургский «Метрострой» могут признать банкротом