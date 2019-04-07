Кронштадт начал подготовку к Главному Военно-морскому параду

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-07T10:42:43+03:00

Главный Военно-морской парад пройдет в этом году 28 июля. Фото: Администрация Кронштадтского района Петербурга

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В субботу, 6 апреля, в Кронштадте провели выездное совещание, посвященное подготовке города к Главному Военно-морскому параду. В этом году праздничный марш судов состоится 28 июля, традиционно в День ВМФ.

Возглавил совещание заместитель Главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко. Во время него осмотрели объекты проведения парада, сверились с «дорожной картой» и определили ключевые задачи по благоустройству.

– Завершается разработка концепции украшения Кронштадта ко Дню Военно-морского флота, – отметил глава Администрации Кронштадтского района Олег Довганюк. – В финальной стадии разработки и план праздничных мероприятий, которые будут финансироваться из бюджета Петербурга.

Особое внимание уделяют созданию на Котлине парка «Патриот» Западного военного округа. Парк объединит несколько тематических зон, посвященных различным войскам, музейные экспозиции (в том числе, например, об изобретателе радио Попове), выставки вооружения, а также учебно-тренажерный центр поисковых и аварийно-спасательных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU