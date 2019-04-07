Новая неделя принесет Петербургу дожди и заморозки

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-07T11:10:34+03:00

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Воскресенье 7 апреля – последний шанс для петербуржцев насладиться весенним теплом: с понедельника погожие деньки сменятся дождями и холодом. Сегодня жителей города ожидают до плюс 13 градусов, слабый ветер и переменная облачность. Но уже ночью синоптики обещают дождь.

Осадки – дождь, а порой и мокрый снег – прогнозируют каждый день, вплоть до конца следующей рабочей недели. По данным Росгидромета, облачной будет почти вся семидневка: прояснится лишь к субботе, 13 апреля. Следующие выходные и пятница будут сухими, разве что в субботу пройдет кратковременный дождик.

При этом рассчитывать на тепло не стоит. С сегодняшнего дня температура воздуха начнет понижаться. Самым холодным выдастся четверг, 11 апреля: столбик термометра не поднимается выше четырех градусов, а в последующую ночь опустится до минус трех.

Но уже в пятницу тепло потихоньку начнет возвращаться. В следующие выходные обещают солнце и восемь-девять градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU