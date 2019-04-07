2019-04-07T11:30:14+03:00
Происшествия

В лесу под Выборгом один мужчина подстрелил другого

Стрелка обвиняют в хулиганстве
Анна ПОСЛЯНОВА
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Незнакомца с ружьем нашли и задержали в тот же деньНезнакомца с ружьем нашли и задержали в тот же деньФото: Иван ПРОХОРОВ
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Один – специально или случайно – взял на мушку другого в поселке Вещево под Выборгом. Вчера, 6 апреля, из леса вышел вооруженный незнакомец и выстрелил из ружья. При этом стрелок попал в другого мужчину. Увидев, что наделал, стрелок тут же скрылся.

– Позже в полицию поступила телефонограмма, в которой сообщали, что в больницу поступил 37-летний мужчина с огнестрельным ранением, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Незнакомца с ружьем нашли и задержали в тот же день. Это 45-летний житель Ленобласти. На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство»: к счастью, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Теперь лесному хулигану грозит полумиллионный штраф или до пяти лет тюрьмы. Сейчас суд и люди в форме решают, оставить ли мужчину под подпиской или взять под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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