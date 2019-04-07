Беглов и Макаров поздравили Валентину Матвиенко с юбилеем
Валентина Матвиенко отмечает юбилей: сегодня председателю Совета Федерации Федерального Собрания, в прошлом губернатору Петербурга в течение восьми лет (с 2003 по 2011 годы), исполняется 70 лет.
С поздравлениями к Валентине Ивановне обратились и чиновники, и депутаты города на Неве. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил «вклад в развитие города, укрепление государственности и повышение качества жизни сограждан».
– Безупречное служение Отечеству стало Вашим истинным призванием, делом всей жизни, – подчеркнул Беглов. – Вы снискали признание всех россиян яркими лидерскими качествами и взвешенностью суждений, чуткостью души и глубоким патриотизмом.
Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров назвал время, когда Матвиенко руководила Петербурга, «золотым веком Северной столицы».
– Ваш путь – это уникальный путь политика, дипломата, руководителя, государственного деятеля и личности неординарного масштаба, – сказал Макаров. – Сложно превзойти оценку Вашего личного вклада в укрепление российской государственности, неизменной заботы о стабильности, могуществе и авторитете нашей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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