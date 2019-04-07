СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-07T14:12:46+03:00

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Граффити-галерею в переулке Радищева, составленную из копий фресок Боттичелли и других великих художников, коммунальщики закрасили 5 апреля. Но уже на следующий день шедевры искусства выглянули из-под желтой фасадной краски.

– Всю субботу отмывали, – сообщил в сети художник Олег Лукьянов. – Смыли краску горячей водой и средством для мытья посуды. Коммунальщики выполняют свою работу. А вот тот, кто жалобы пишет, наверное, чего-то в детстве недополучил, вот и ходит озлобленный на весь мир.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1906" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/701668" frameborder="0"></iframe> Закрашенную граффити-галерею в переулке Радищева отмыли средством для мытья посуды.Видео: Олег Лукьянов

Картины уличного художника остались на месте благодаря антивандальной технологии: Лукьянов распечатывает их на пленке, а затем наносит на стену, и акриловые полимерные краски будто впитываются в поверхность.

Но, хотя автор декларирует, что «нас не закрасить!», если анонимные жалобы продолжатся, то управляющей компании придется вновь взяться за валики и ведерки с краской.

ИСТОЧНИК KP.RU