«Знакомая дочери» выманила у петербургской пенсионерки 720 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-07T13:48:15+03:00

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Мошенники культурной столицы охотно пускают в ход «родственные» связи. Обмануть девяностолетнюю пенсионерку помогло то, что преступница представилась знакомой ее дочери.

С мошенницей пенсионерка встретилась вчера днем на Ленинском проспекте. Женщине хватило десяти минут, чтобы выманить у бабушки все ее сбережения.

– Неизвестная представилась знакомой дочери и сотрудником банка и под предлогом предстоящей денежной реформы завладела денежными средствами пожилой женщины, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Сумма ущерба составила более 720 000 рублей.

В тот же день пенсионерка направилась в полицию и подала заявление. Вероятно, после разговора с дочерью. Теперь правоохранители ищут ушлую мошенницу и готовятся дать ход уголовному делу. Незнакомке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU