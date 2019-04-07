Экоактивисты стоят у Гостиного Двора в одиночных пикетах

СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-07T17:47:53+03:00

По данным активистов, «в Петербурге и Ленобласти не менее полусотни экологических проблем» Фото: Предоставлено организаторами

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Сегодня, 7 апреля, в Архангельской, Калужской, Владимирской, Псковской, Свердловской областях, Коми и Петербурге проходит «Всероссийский экопротест». Участники декларируют, что «Россия не помойка».

В Петербурге болеют за всю странуФото: Предоставлено организаторами

Фото: Предоставлено организаторами

Петербургские протестующие против полигонов планировали выйти на площадь Ленина или в парк 9-го Января, но Смольный не одобрил, предложив Удельный парк. Однако в результате митинг не согласовали и там. Поэтому активисты вышли на Невский проспект с одиночными пикетами. У Гостиного Двора стоит дюжина людей с плакатами в поддержку Архангельска и в защиту природы Петербурга и Ленобласти.

Пикетчики предлагают переработку и раздельный сборФото: Предоставлено организаторами

Фото: Предоставлено организаторами

– В Петербурге и Ленобласти не менее полусотни экологических проблем, которые напрямую влияют на качество жизни несколько миллионов жителей, – поясняют организаторы. – Вместо того, чтобы планомерно решать их путем раздельного сбора, переработки, власти заняли позицию страуса. Что касается Архангельской области, то сваливать проблемы одного региона на голову другого абсолютно недопустимо. Эта мера временная и, к тому же, безумная: она не только не поможет избавиться от мусора, но, наоборот, создаст новые очаги протеста, новые болевые точки.

ИСТОЧНИК KP.RU