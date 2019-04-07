В Петербурге из окна детского дома выпал ребенок

СЕГОДНЯ 18:10 2019-04-07T18:10:37+03:00

Каждый теплый сезон множество детей становится калеками и даже жертвами открытых окон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас с ребенком все в порядке

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Неприятный инцидент произошел сегодня днем, 7 апреля, в коррекционном детском доме №11 на проспекте Космонавтов. Один из ребят-инвалидов случайно выпал из окна. К счастью, лишь второго этажа.

– Сейчас с ним все в порядке, – сообщили «Комсомолке» в детском доме.

Оказалось, что десятилетний мальчик сидел на подоконнике и, не рассчитав, вывалился из окна, когда потерял равновесие. Работники детдома тут же вызвали ребенку «Скорую помощь»: у него заподозрили травму ноги.

Буквально на днях из жилой высотки на 2-ом Муринском проспект с девятого этажа вывалился семилетний мальчик. После падения ребенок встал и вернулся домой. Правда, вскоре он все же попал в реанимацию: переломов у малыша нет, зато есть множественные внутренние повреждения.

Каждый теплый сезон множество детей становится калеками и даже жертвами открытых окон: крохи залезают на подоконники и опираются ручками на хлипкую москитную сетку.

ИСТОЧНИК KP.RU