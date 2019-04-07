2019-04-07T18:44:50+03:00
Происшествия

«Welcome to hell»: На Маршала Казакова горит трава

Пламя быстро распространяется и губит на своем пути все живое
Анна ПОСЛЯНОВА
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Винят детей со спичками, шашлычников, курильщиков. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»Винят детей со спичками, шашлычников, курильщиков. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
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Поджог травы перерос в пожар пугающих масштабов. Сухая трава вспыхнула сегодня, 7 апреля, около трех часов дня на пустыре у перекрестка улицы Маршала Казакова и проспекта Героев, неподалеку от дельты речки Красненькая.

– Подожгли траву, – сообщили очевидцы в сети, прилагая впечатляющие фото. – Пожарные на месте.

«Welcome to hell»: На Маршала Казакова горит трава.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Благодаря сухой погоде, которая держалась последние несколько дней, огонь распространился быстро. Горожане подписывают снимки пожарища «Welcome to hell». Устрашающего колорита горящей земле добавляет Юго-западная ТЭЦ на заднем фоне (до нее пламя точно не доберется: между очагом и станцией – река Красненькая).

– Там каждый год траву палят, – отмечают горожане в сети.

Масштабу пожара способствовала сухая погода. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Масштабу пожара способствовала сухая погода. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Винят детей со спичками, шашлычников, курильщиков. Сколько спасателей отправлено на битву с огнем, в МЧС пока не сообщают, но уже понятно, что пламя, скорее всего, уничтожило и молодые ростки, и гнезда птиц, и мелких зверей, живущих в норах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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