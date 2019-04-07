«Welcome to hell»: На Маршала Казакова горит трава
Поджог травы перерос в пожар пугающих масштабов. Сухая трава вспыхнула сегодня, 7 апреля, около трех часов дня на пустыре у перекрестка улицы Маршала Казакова и проспекта Героев, неподалеку от дельты речки Красненькая.
– Подожгли траву, – сообщили очевидцы в сети, прилагая впечатляющие фото. – Пожарные на месте.
«Welcome to hell»: На Маршала Казакова горит трава.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
Благодаря сухой погоде, которая держалась последние несколько дней, огонь распространился быстро. Горожане подписывают снимки пожарища «Welcome to hell». Устрашающего колорита горящей земле добавляет Юго-западная ТЭЦ на заднем фоне (до нее пламя точно не доберется: между очагом и станцией – река Красненькая).
– Там каждый год траву палят, – отмечают горожане в сети.
Масштабу пожара способствовала сухая погода. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
Винят детей со спичками, шашлычников, курильщиков. Сколько спасателей отправлено на битву с огнем, в МЧС пока не сообщают, но уже понятно, что пламя, скорее всего, уничтожило и молодые ростки, и гнезда птиц, и мелких зверей, живущих в норах.
ИСТОЧНИК KP.RU