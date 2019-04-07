2019-04-07T19:09:10+03:00
Происшествия

В Новом Девяткине шестеро избили и ограбили мужчину за замечание

Мужчина попал в больницу, а его супруга обратилась в полицию
Анна ПОСЛЯНОВА
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На драчунов готовятся завести уголовное делоНа драчунов готовятся завести уголовное делоФото: Олег УКЛАДОВ
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Житель Нового Девяткина сделал замечание – и оказался в больнице. За просьбу вести себя приличнее шестеро набросились на мужчину, избили его и ограбили. Инцидент произошел вчера около половины двенадцатого ночи на Озерной улице.

– Неизвестные похитили у мужчины мобильный телефон, а также ключи от машины и квартиры, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – После этого они скрылись в неизвестном направлении.

На следующий день, 7 апреля, 37-летняя супруга избитого мужчины пришла в полицию Всеволожского района Ленобласти и подала заявление на хулиганов.

Сейчас люди в форме ищут драчунов, чтобы задержать, допросить и обыскать их. На преступников готовятся завести уголовное дело. Правда, по каким статьям, еще не решили: все зависит от тяжести увечий и суммы ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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