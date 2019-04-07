В Новом Девяткине шестеро избили и ограбили мужчину за замечание
Житель Нового Девяткина сделал замечание – и оказался в больнице. За просьбу вести себя приличнее шестеро набросились на мужчину, избили его и ограбили. Инцидент произошел вчера около половины двенадцатого ночи на Озерной улице.
– Неизвестные похитили у мужчины мобильный телефон, а также ключи от машины и квартиры, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – После этого они скрылись в неизвестном направлении.
На следующий день, 7 апреля, 37-летняя супруга избитого мужчины пришла в полицию Всеволожского района Ленобласти и подала заявление на хулиганов.
Сейчас люди в форме ищут драчунов, чтобы задержать, допросить и обыскать их. На преступников готовятся завести уголовное дело. Правда, по каким статьям, еще не решили: все зависит от тяжести увечий и суммы ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU