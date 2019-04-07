Валентина Матвиенко празднует юбилей в Санкт-Петербургской филармонии

СЕГОДНЯ 19:40 2019-04-07T19:41:03+03:00

День рождения политик отметит в кругу родных. Фото: Администрация Петербурга

Сегодня спикеру Совфеда исполняется 70 лет

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Петербург не ограничился поздравлениями в адрес председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко, которая сегодня празднует свое 70-летие. В честь Почетного гражданина Петербурга устроили торжественный вечер в Большом зале филармонии.

В числе гостей, которые поздравили политика со сцены, – полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Для Матвиенко играет маэстро Темирканов. Фото: Администрация Петербурга

– Вы стали первой женщиной на многих ответственных государственных должностях, – подчеркнул Александр Беглов. – Сегодня в Совете Федерации Вы защищаете нашу страну и наш любимый город. Желаю вам всегда быть победительницей!

Глава города поблагодарил Валентину Ивановну за «неизменное внимание к судьбе Северной столицы» и пожелал «новых успехов в служении Отечеству».

ИСТОЧНИК KP.RU