СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции КХЛ

СЕГОДНЯ 20:19 2019-04-07T20:19:17+03:00

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Шестой матч финала Западной конференции КХЛ между армейцами Петербурга и Москвы завершился в «Ледовом». Борьба была напряженной, игра – активной и жесткой буквально с первых минут.

В середине первой двадцатиминутки хозяева ледовой арены перехватили инициативу и провели несколько опасных атак у ворот противника. На первый перерыв петербуржцы ушли, ведя в счете 1:0: одна из атак оказалась успешной, шайбу забросил Наиль Якупов.

С начала второго периода наши продолжали прессовать москвичей. Атака закончилась второй шайбой во вражеских воротах, и вновь ее забросил Якупов. Но к середине периода гости сумели отбить один гол и завладеть инициативой. А ко второму перерыву москвичи штурмом взяли ворота СКА во второй раз и сравняли счет. Оба гола оформил Робинсон.

Третья двадцатиминутка началась с попыток петербуржцев вернуть былое превосходство. Но и москвичи уступать не собирались. Темп игры ускорялся. Но наши успели выстоять – и победить: третью шайбу в ворота ЦСКА отправил Никита Гусев.

– Теперь команды отправляются в Москву, – сообщают в ХК СКА. – 9 апреля им предстоит провести решающий, седьмой, матч серии. Встреча состоится на льду ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU