Автовокзал «Северный» в Ленобласти готовят к сносу

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-08T08:29:43+03:00

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Рано утром в понедельник, 8 апреля, жители Мурино в Ленинградской области отправляясь на работу, по привычке пришли на автовокзал «Северный» на Привокзальной площади. А двери оказались плотно закрыты, в окнах не горел свет. Горожане стали нервничать, как же теперь добраться до Петербурга. Оглядевшись по сторонам, спешащие заметили стоящий рядом со здание вокзала автобус с надписью «касса», в котором торгуют билетами.

- Да, мы тут рядышком работаем. Билеты продаем, - пояснили «Комсомольской правде – Петербург» в «Северном» вокзале.

Всерьез и надолго ли закрыли автовокзал? Около года назад вокруг здания «Северного» разразился конфликт по поводу того, что оно не согласовано.

- Нам не сказали, но вроде как собираются сносить вокзал, - рассказали работники «Северного».

Также собеседница «КП» подтвердила, что снос связан с тем, что здание на Привокзальной площади не согласовано. Как скоро рабочие начнут разбирать постройку, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU