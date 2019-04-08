Погода на 8 апреля в Петербурге: Город накроет ливень
Вот и закончились солнечные дни в Петербурге. Новая рабочая неделя встретила горожан пасмурным небом и прохладным ветром. По прогнозам синоптиков в понедельник, 8 апреля, в Северной столице начнутся дожди, которые будут заливать город в течение нескольких дней.
- Со второй половины ночи 8 апреля местами пройдет умеренный дождь. Местами небольшие осадки выпадут утром. А вот с середины дня понедельника жителям Петербурга придется доставать зонты, так как польет дождь, который усилится к вечеру до ливня, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
С дождями в Петербург придет и похолодание. В понедельник, 8 апреля, температура не сильно опустится. Термометры днем покажут 9-11 градусов выше нуля. А вот со вторника петербуржцам придется снова доставать теплые вещи. 9 апреля в Северной столице будет 5-7 градусов тепла. В среду, 10 апреля, температура воздуха опустится до 3-5 градусов. К тому же, возможен мокрый снег.
ИСТОЧНИК KP.RU