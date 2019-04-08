2019-04-08T10:55:44+03:00
Происшествия

В Гатчине задержан «телефонный террорист»

Мужчина «заминировал» дом творчества в городе Коммунар в Ленобласти
Лилия КОЗЛОВА
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В Гатчинском районе Ленобласти задержали "минера"В Гатчинском районе Ленобласти задержали "минера"Фото: Олег ЗОЛОТО
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В субботу, 6 апреля, на телефон экстренной службы в Ленинградской области поступил тревожный звонок. Неизвестный человек с мужским голосом заявил о том, что дом творчества в городе Коммунар Гатчинского района заминирован. Минеры и спасатели незамедлительно выехали по адресу для того, чтобы устроить проверку. Как стало известно 8 апреля, «террориста» уже задержали.

- Прибывшие к дому творчества в городе Коммунар саперы тщательно осмотрели здание в поисках взрывчатых веществ и взрывных устройств. Однако ничего не обнаружили, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Далее сотрудники полиции начали разыскивать «минера». В результате правоохранители Гатчинского района задержали 34-летнего мужчину. Оказалось, что сообщил о бомбе местный житель исключительно из-за желания похулиганить. На данный момент «телефонный террорист» задержан, возбуждено уголовное дело. Шутнику грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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