Бицепс, трицепс и кубики: В Петербурге прошел фестиваль по бодибилдингу

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-08T12:33:05+03:00

Накаченные и подтянутые мужчины и женщины показали свои красивые, загорелые тела

Изменить размер текста: A A

Три дня подряд с 5 по 7 апреля по «Метрополис Арене» на Глиняной улице в Петербурге ходили самые красивые мужчины и женщины с идеальными точеными телами на фестивале Saint-Petersburg Power Expo. Звезды по бодибилдингу и фитнесу демонстрировали свои прекрасные мышцы, удивляя зрителей и судей.

Сначала спортсменка продефилировали в платьяхФото: Олег ЗОЛОТО

- Огромное количество участников, полный зал зрителей, силовые шоу, конкурсы, развлечения, призы и подарки. Наш праздник силы и красоты в действии, - так описывают происходящее на фестивале организаторы мероприятия.

Красавцы-бодибилдеры показали настоящие мышцыФото: Олег ЗОЛОТО

Более тысячи участников соревнований, среди которых мужчины с телами Аполлона и женщины с фигурами, словно у амазонок, вышли на сцену для того, чтобы показать, как они умеют играть своими мышцами. Глядя на тела бодибилдеров, поражаешься этим эталонным телам. Ни капли жира, а лишь очерченные, стройные мышцы, все восемь кубиков пресса, которым позавидуют даже заядлые спортсмены.

Участницы показали свои атлетические телаФото: Олег ЗОЛОТО

Очаровательные участницы сначала продефилировали в платьях, а после, скинув их, остались в купальниках, выгодно подчеркивающие их атлетические тела.

И идеальные формыФото: Олег ЗОЛОТО

Традиционно мужчины, встав в ряд, демонстрировали судьям классические позы в бодибилдинге: расслабленная поза, хвастались двойным бицепсом, прессом, широкие мышцы спины и груди.

И поразили судей профессиональным позированиемФото: Олег ЗОЛОТО

Также на фестивале состоялись соревнования по армрестлингу, армлифтингу, пауэрспорту, атлетическому жиму, мини-турниры, конкурсы, розыгрыши среди зрителей, выставка новинок спортивного питания, семинары и мастер-классы от звёзд бодибилдинга и фитнеса и других силовых видов спорта.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Финальное шоу по бодибилдингу и фитнесу "Северная Пальмира", в рамках фестиваля Saint-Petersburg POWER EXPO

ИСТОЧНИК KP.RU