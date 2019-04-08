2019-04-08T13:01:23+03:00
Общество

Правительство Петербурга будет решать судьбу самовольных построек

Таким образом, закон должен будет защищать права города и интересы жителей Северной столицы
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге приняли изменения в закон о градостроительствеВ Петербурге приняли изменения в закон о градостроительствеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге внесли изменения в закон «О градостроительной деятельности». Соответствующая информация появилась на сайте Смольного в понедельник, 8 апреля. Теперь правительство Северной столицы наделено правом принимать решения о сносе самовольной постройки или о ее приведении в вид, который соответствует имеющимся требованиям, а также полномочиями по осуществлению сноса самовольной постройки. Данный закон подписал временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов.

- Принятие закона позволит Петербургу эффективно защищать права города, нарушенные в результате возведения на публичной земле самовольной постройки, а также предотвращать причинение ущерба правам и законным интересам граждан, их жизни и здоровью, - сообщает пресс-служба администрации города не Неве.

Отмечается, что актуализация данного закона должна обеспечить создание эффективного правового регулирования общественных отношений в сфере сноса. Кроме того, изменения направлены на то, чтобы эффективно использовать землю и создавать благоприятные условия для инвестиционного климата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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