2019-04-08T14:27:51+03:00
Общество

Из центра Петербурга выгнали торговцев хот-догами, кукурузой и сувенирами

Рейд по местам незаконной торговли провел комитет по контролю за городским имуществом
Петр КИБЕР
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Из центра Петербурга убрали незаконные торговые лотки. Фото: Пресс-служба Комитета по контролю за имуществом СПб.Из центра Петербурга убрали незаконные торговые лотки. Фото: Пресс-служба Комитета по контролю за имуществом СПб.
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Очередные лотки, с которых в центре Петербурга торгуют всякой всячиной, были ликвидированы сотрудниками комитета по контролю за городским имуществом. В рейд чиновники отправились в преддверии летнего туристического сезона и собрали разнообразный улов - от клубники до сим-карт.

- На площади Восстания, Невском проспекте, у метро «Владимирская», Садовая», «Горьковская» и других, было выявлено 25 торговых объектов, самовольно занимавших городскую территорию: тележки по реализации горячей кукурузы, орехов, хот-догов, торговые прилавки и столы по продаже фруктов, печенья, текстиля, книг и прочих непродовольственных товаров, - сообщает пресс-служба комитета.

Но, кроме центра города, рейды проходили и по другим районам Петербурга. Так, на пересечении проспекта Ударников и Индустриального проспекта была закрыта мини-ярмарка, на которой торговали мясом, рыбой, фруктами-овощами и одеждой. У метро «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Проспект просвещения» и других были ликвидированы лотки с клубникой, сим-картами, аксессуарами для мобильных телефонов и сувенирами.

Весть товар конфискован, торговцев ждет административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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