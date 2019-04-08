2019-04-08T14:40:09+03:00
Общество

УФАС возбудил дело в связи с попыткой застройки в устье реки Смоленки в Петербурге

Строительной компании необоснованно присвоили статус стратегического инвестора
Лилия КОЗЛОВА
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УФАС возбудил дело в связи с попыткой застройки в устье реки Смоленки в ПетербургеУФАС возбудил дело в связи с попыткой застройки в устье реки Смоленки в ПетербургеФото: архив "КП"
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Петербургское УФАС в понедельник, 8 апреля, возбудило дело в отношении правительства Северной столицы. Антимонопольная служба собирается проверить законность предоставления земельных участков в Василеостровском районе в устье реки Смоленки под строительство гостиниц.

- В конце 2018 года УФАС выявил признаки нарушения закона о защите конкуренции. Сначала компании «Новые территории девелопмент» был необоснованно присвоен статус стратегического инвестора, а после без торгов отданы два земельных участка на улице Кораблестроителей для строительства гостиниц, - сообщила пресс-служба антимонопольного органа Петербурга.

В декабре 2018 года УФАС потребовал отменить строительство гостиниц в связи с выявленными нарушениями. Однако предупреждение исполнено не было. В связи с этим дело будет рассмотрено на заседании 30 апреля в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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