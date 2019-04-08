Смольный купит 200 квартир для очередников на 800 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-08T14:50:34+03:00

А всего в апреле на приобретение жилья из городской казны потратят 1,7 миллиарда

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Комитет имущественных отношений КИО Петербурга объявил три аукциона на приобретение 203 квартир для горожан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. На эти цели Смольный готов потратить более 813 миллионов рублей.

- По результатам торгов планируется приобрести: 66 четырёхкомнатных квартир площадью от 90 до 99 квадратных метров каждая на общую сумму 477 миллионов рублей; 104 однокомнатные квартиры площадью от 29 до 31 квадратных метров каждая общую на сумму 101 миллион рублей; 33 однокомнатные квартиры площадью от 33 до 42 квадратных метров каждая на сумму 235 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба КИО.

Все жилье будет приобретаться в домах, сдаваемых в эксплуатацию в 2019 году, с тем, чтобы уже в 2020-м новоселы получили ключи от своего нового жилья. Распределять квартиры будет Жилищный комитет в соответствии с очередью.

Итоги аукционов подведут в апреле. Но нынешний тендер не последний, до конца месяца Смольный объявит новую закупку квартир на общую сумму в 1,7 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU