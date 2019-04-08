2019-04-08T14:50:34+03:00
Общество

Смольный купит 200 квартир для очередников на 800 миллионов рублей

А всего в апреле на приобретение жилья из городской казны потратят 1,7 миллиарда
Петр КИБЕР
Поделиться:
Смольный купит 203 квартиры для очередников за 813 миллионов рублей.Смольный купит 203 квартиры для очередников за 813 миллионов рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Комитет имущественных отношений КИО Петербурга объявил три аукциона на приобретение 203 квартир для горожан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. На эти цели Смольный готов потратить более 813 миллионов рублей.

- По результатам торгов планируется приобрести: 66 четырёхкомнатных квартир площадью от 90 до 99 квадратных метров каждая на общую сумму 477 миллионов рублей; 104 однокомнатные квартиры площадью от 29 до 31 квадратных метров каждая общую на сумму 101 миллион рублей; 33 однокомнатные квартиры площадью от 33 до 42 квадратных метров каждая на сумму 235 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба КИО.

Все жилье будет приобретаться в домах, сдаваемых в эксплуатацию в 2019 году, с тем, чтобы уже в 2020-м новоселы получили ключи от своего нового жилья. Распределять квартиры будет Жилищный комитет в соответствии с очередью.

Итоги аукционов подведут в апреле. Но нынешний тендер не последний, до конца месяца Смольный объявит новую закупку квартир на общую сумму в 1,7 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФАС возбудил дело в связи с попыткой застройки в устье реки Смоленки в Петербурге
Из центра Петербурга выгнали торговцев хот-догами, кукурузой и сувенирами
Правительство Петербурга будет решать судьбу самовольных построек
Бицепс, трицепс и кубики: В Петербурге прошел фестиваль по бодибилдингу
В Гатчине задержан «телефонный террорист»
В центре Петербурга появилось уличное пианино для всех желающих
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины, сварившейся заживо в Петербурге
Погода на 8 апреля в Петербурге: Город накроет ливень
Автовокзал «Северный» в Ленобласти готовят к сносу
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции КХЛ
Валентина Матвиенко празднует юбилей в Санкт-Петербургской филармонии
В Новом Девяткине шестеро избили и ограбили мужчину за замечание
«Welcome to hell»: На Маршала Казакова горит трава
В Петербурге из окна детского дома выпал ребенок
Экоактивисты стоят у Гостиного Двора в одиночных пикетах
Петербуржцы выстроились живым щитом вокруг сквера в Кузнечном переулке
«Знакомая дочери» выманила у петербургской пенсионерки 720 тысяч рублей
Родители девочек, над которыми надругался тренер по баскетболу, обратились к Бастрыкину
Закрашенную граффити-галерею в переулке Радищева отмыли средством для мытья посуды
Беглов и Макаров поздравили Валентину Матвиенко с юбилеем
За сутки из-за звонков лже-минеров эвакуировали около 700 школьников
В лесу под Выборгом один мужчина подстрелил другого
Новая неделя принесет Петербургу дожди и заморозки
Кронштадт начал подготовку к Главному Военно-морскому параду
Ленинский проспект окутало паром из-за прорыва трубы