За первую неделю апреля в Петербурге очищено 524 улицы

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-08T15:23:09+03:00

Петербург начали убирать от зимней пыли и грязи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дорожные службы продолжат отмывать город и дальше

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Зима в Петербурге прошла. И хоть синоптики пугают ночными заморозками и даже снегопадом, коммунальные службы Северной столицы начали активно отмывать город от грязи и пыли, скопившейся за долгие месяцы.

- Всего за первую неделю апреля дорожники очистили 524 улицы, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Первыми под «душ» попала центральная часть города на Неве. Так, за выходные 6-7 апреля коммунальщиками отмыты: Большая Морская улица, улица Глинки, Гороховая, Старо-Петергофский, Малая Морская, Почтамская, Тульская, Потемкинская, Инженерная, Итальянская, Пестеля, площадь Искусств, Владимирский проспект, Колокольная, Некрасова, Преображенская площадь и многие другие.

Помыли и мосты Троицкий, Литейный, Дворцовый, Казанский и другие. А сегодня, 8 апреля работы началась на 93 адресах во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU