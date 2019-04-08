2019-04-08T15:23:09+03:00
Общество

За первую неделю апреля в Петербурге очищено 524 улицы

Дорожные службы продолжат отмывать город и дальше
Петр КИБЕР
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Петербург начали убирать от зимней пыли и грязи.Петербург начали убирать от зимней пыли и грязи.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Зима в Петербурге прошла. И хоть синоптики пугают ночными заморозками и даже снегопадом, коммунальные службы Северной столицы начали активно отмывать город от грязи и пыли, скопившейся за долгие месяцы.

- Всего за первую неделю апреля дорожники очистили 524 улицы, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Первыми под «душ» попала центральная часть города на Неве. Так, за выходные 6-7 апреля коммунальщиками отмыты: Большая Морская улица, улица Глинки, Гороховая, Старо-Петергофский, Малая Морская, Почтамская, Тульская, Потемкинская, Инженерная, Итальянская, Пестеля, площадь Искусств, Владимирский проспект, Колокольная, Некрасова, Преображенская площадь и многие другие.

Помыли и мосты Троицкий, Литейный, Дворцовый, Казанский и другие. А сегодня, 8 апреля работы началась на 93 адресах во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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