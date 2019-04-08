2019-04-08T15:50:52+03:00
Общество

Главный корпус Волковской богадельни признан объектом культурного наследия

Здание постройки последней четверти XIX века, является образцом «кирпичного» и «русского» стиля
Петр КИБЕР
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Здание Главного корпуса Волковской богадельни стало памятником регионального значения. Фото: КГИОП СПбЗдание Главного корпуса Волковской богадельни стало памятником регионального значения. Фото: КГИОП СПб
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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга признал здание главного корпуса Волковской богадельни объектом культурного наследия регионального значения и включил его в соответствующий реестр.

- Здание Волковской богадельни принадлежит к числу выдающихся произведений петербургского зодчества последней четверти XIX века, выполненных в «кирпичном» и «русском» стилях. Это одна из наиболее значимых работ архитекторов Фёдора Ивановича Габерцетеля и Антона Осиповича Томишко, - сообщает пресс-служба КГИОП.

И если слова «Волковская богадельня» не сразу подскажут образ строения, то адрес наверняка поможет. С 50-х годов прошлого века в красном кирпичном здании, стоящем на набережной реки Волковки, дом 3, литера А - по соседству с Волковским кладбищем и напротив Литераторских мостков, располагалась 21-я детская больница, а позднее Городской кожно-венерологический диспансер.

Теперь здание бывшей богадельни, построенное в 1884 году, будет находиться под охраной государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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