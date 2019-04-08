С начала весны в Ленобласти клещи «покусали» трех человек

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-08T16:18:58+03:00

С конца марта клещи напали на трех человек. Пока только в Ленобласти. Фото: Олег УКЛАДОВ

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На улице теплеет, почки на ветках набухают, трава зеленеет, клещи просыпаются. С начала весны 2019 года в Ленинградской области уже три человека пострадали от кровососущих паразитов. В региональном управлении Роспотребнадзора призывают людей быть осторожными.

- По состоянию на 8 апреля зарегистрировано 3 человека, пострадавших от присасываний клещей, на территориях Лужского (2 случай) и Сланцевского районов (1 случай), - сообщает пресс-служба управления ведомства по Ленинградской области.

При этом в Роспотребнадзоре пугают тем, что клещевой вирусный энцефалит, который могут переносит паразиты, распространен по всем районам Ленобласти. Пока, по счастью, случаев заражения не выявлено, да и в целом лишь около 1 процента клещей инфицированы, однако рисковать не стоит.

Лесникам, сотрудниками загородных лагерей, детям, едущим на отдых, а также садоводам и дачникам настоятельно советуют сделать прививку. А если клещ к вам все же присосался, то обратитесь к врачу и отдайте кровопийцу на исследование, вдруг у него энцефалит или боррелиоз.

ИСТОЧНИК KP.RU