2019-04-08T16:46:55+03:00
Общество

Президент Финляндии поехал в Петербург на Арктический форум на поезде

Саули Ниинисте решил избежать толчеи в аэропорту и сел на «Аллегро»
Петр КИБЕР
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Президент Финляндии поехал в Петербург на "Аллегро". Фото: twitter.com/TPKansliaПрезидент Финляндии поехал в Петербург на "Аллегро". Фото: twitter.com/TPKanslia
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Завтра в Санкт-Петербурге открывается пятый Международный Арктический форум. Он пройдет в два дня - 9 и 10 апреля, но делегаты, в том числе высокопоставленные, начали съезжаться в город уже сейчас. Но не все полетели самолетом, так, президент Финляндии решил сесть на поезд.

- «Аллегро» отправился в Петербург! Президент Саули Ниинисте выступит завтра на главной сессии Международного арктического форума и встретится с президентом России Владимиром Путиным, - сообщает пресс-служба канцелярии главы Финляндии.

Судя по фотографиям, Саули Ниинисте отправился в Россию без большой свиты, а лишь с несколькими помощниками и практически без багажа. Путешествовать президент Финляндии будет в вагоне бизнес-класса.

Но главное, ему удастся избежать толчеи в аэропорту и получится сэкономить несколько евро налогоплательщиков, что в соседнем с Петербургом государстве очень ценят.

Кроме финского президента, в Северную столицу посетит глава Исландии, а также премьер-министры Швеции и Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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