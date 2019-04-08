Президент Финляндии поехал в Петербург на Арктический форум на поезде
Завтра в Санкт-Петербурге открывается пятый Международный Арктический форум. Он пройдет в два дня - 9 и 10 апреля, но делегаты, в том числе высокопоставленные, начали съезжаться в город уже сейчас. Но не все полетели самолетом, так, президент Финляндии решил сесть на поезд.
- «Аллегро» отправился в Петербург! Президент Саули Ниинисте выступит завтра на главной сессии Международного арктического форума и встретится с президентом России Владимиром Путиным, - сообщает пресс-служба канцелярии главы Финляндии.
Судя по фотографиям, Саули Ниинисте отправился в Россию без большой свиты, а лишь с несколькими помощниками и практически без багажа. Путешествовать президент Финляндии будет в вагоне бизнес-класса.
Но главное, ему удастся избежать толчеи в аэропорту и получится сэкономить несколько евро налогоплательщиков, что в соседнем с Петербургом государстве очень ценят.
Кроме финского президента, в Северную столицу посетит глава Исландии, а также премьер-министры Швеции и Норвегии.
ИСТОЧНИК KP.RU