2019-04-08T17:14:04+03:00
Происшествия

Власти Петербурга помогут семье женщины, погибшей при прорыве трубы на 2-й Комсомольской улице

Также за счет бюджета отремонтируют и все пострадавшие квартиры в пятиэтажке
Петр КИБЕР
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Власти Петербурга помогут семье погибшей, а также жильцам дома на 2-й Комсомольской улице.Власти Петербурга помогут семье погибшей, а также жильцам дома на 2-й Комсомольской улице.Фото: СОЦСЕТИ
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Власти Петербурга отреагировали на трагедию, которая произошла в ночь на 8 апреля на 2-й Комсомольской улице. При прорыве трубы здесь погибла пожилая женщина. По распоряжению врио губернатора Северной столицы, жильцам дома и семье погибшей будет оказана помощь.

- Город должен взять на себя все расходы. Это наша общая беда, и мы обязаны помогать петербуржцам, оказавшимся в сложной ситуации, - заявил Александр Беглов.

Семье 64-летней петербурженки, утонувшей в кипятке в своей собственной квартире, единовременно выплатят 2 миллиона рублей, а также возместят ущерб от потерянного имущества.

Также город за свой счет отремонтирует и другие квартиры в доме, пострадавшие при прорыве трубы с горячей водой.

Напомним, что коммунальная авария произошла около 3 часов ночи 8 апреля у дома 49/1 на 2-й Комсомольской улице. Струя кипятка пробила окно на первом этаже и залила одну квартиру, а также повредила еще несколько.

Аварийный участок был капитально отремонтирован в 1998 году. В 2018-м, по результатам инспекции, его эксплуатацию продлили на три года.

Коммунальная авария в Петербурге около дома №49 по улице 2-й Комсомольской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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