Власти Петербурга помогут семье женщины, погибшей при прорыве трубы на 2-й Комсомольской улице
Власти Петербурга отреагировали на трагедию, которая произошла в ночь на 8 апреля на 2-й Комсомольской улице. При прорыве трубы здесь погибла пожилая женщина. По распоряжению врио губернатора Северной столицы, жильцам дома и семье погибшей будет оказана помощь.
- Город должен взять на себя все расходы. Это наша общая беда, и мы обязаны помогать петербуржцам, оказавшимся в сложной ситуации, - заявил Александр Беглов.
Семье 64-летней петербурженки, утонувшей в кипятке в своей собственной квартире, единовременно выплатят 2 миллиона рублей, а также возместят ущерб от потерянного имущества.
Также город за свой счет отремонтирует и другие квартиры в доме, пострадавшие при прорыве трубы с горячей водой.
Напомним, что коммунальная авария произошла около 3 часов ночи 8 апреля у дома 49/1 на 2-й Комсомольской улице. Струя кипятка пробила окно на первом этаже и залила одну квартиру, а также повредила еще несколько.
Аварийный участок был капитально отремонтирован в 1998 году. В 2018-м, по результатам инспекции, его эксплуатацию продлили на три года.
Коммунальная авария в Петербурге около дома №49 по улице 2-й Комсомольской.
ИСТОЧНИК KP.RU