2019-04-08T17:50:25+03:00
Происшествия

На улице Степана Разина улице мусоровоз расплющил две иномарки

Кузов тяжелого грузовика упал на проезжавшие мимо «Рено» и «Форд» [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге грузовик упал набок и раздавил две иномарки. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге грузовик упал набок и раздавил две иномарки. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП, которое лишь чудом обошлось без погибших, произошло днем 8 апреля в Адмиралтейском районе Петербурга. На улице Степана Разина грузовик упал на бок и своим кузовом раздавил две иномарки.

- Авария произошла напротив несчастливого дома номер 13. Пострадали три машины. Две серьезно и одну зацепило, - пишут в соцсетях очевидцы, один из которых прислал видео в редакцию «Комсомольской правды».

Грузовик упал на автомобили.

По словам водителей, оказавшихся рядом, грузовик поворачивал на улицу Степана Разина с Обводного канала и завалился набок. При этом кузов лег аккурат на «Рено». Но, по счастью, удар пришелся на заднюю часть машины, в которой никого кроме водителя не было.

Женщине-водителю из белого "Форда" очень сильно повезло. Фото: vk.com/spb_today

Женщине-водителю из белого "Форда" очень сильно повезло. Фото: vk.com/spb_today

Повезло и другой женщине из «Форда» - ее также не придавило. В кузове-пухто грузовика оказался металл, который высыпался и задел еще и «Лэнд Ровер». Удивительно, но все участники ДТП отделались испугом. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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