2019-04-08T19:19:20+03:00
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Арктический форум ограничит движение на ЗСД

8, 9 и 10 апреля на участке от пересечения с КАД на юге до набережной Макарова возможны временные трудности
Петр КИБЕР
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Из-за Арктического форума на ЗСД, КАД и других трассах Петербурга возможны пробки. Фото: vk.com/spb_todayИз-за Арктического форума на ЗСД, КАД и других трассах Петербурга возможны пробки. Фото: vk.com/spb_today
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Водителей Петербурга опять предупреждают от возможных трудностях на дороге. Но причиной этому станут не аномальные апрельские снегопады или работы ремонтных служб, а открывшийся сегодня Арктический форум.

- С 8 апреля по 10 апреля, в дни проведения Международного арктического форума, возможны кратковременные ограничения движения на участке ЗСД от КАД (юг) до набережной Макарова и в обратном направлении, - сообщает пресс-служба компании-оператора ЗСД «Магистраль Северной столицы».

Проезд кортежей участников форума, которые уже начали прибывать в Петербург, может на некоторое время останавливать движение рядовых автомобилистов.

Впрочем, по словам самих петербуржцев, пробки уже начались. Пока не на ЗСД, а на КАД и подъездах к нему в районе Пулковского и Московского шоссе. Впрочем, пик затруднений придется на завтра, 9 апреля, когда в город приедет высшее руководство России, а также многие иностранные политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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