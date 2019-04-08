Арктический форум ограничит движение на ЗСД
Водителей Петербурга опять предупреждают от возможных трудностях на дороге. Но причиной этому станут не аномальные апрельские снегопады или работы ремонтных служб, а открывшийся сегодня Арктический форум.
- С 8 апреля по 10 апреля, в дни проведения Международного арктического форума, возможны кратковременные ограничения движения на участке ЗСД от КАД (юг) до набережной Макарова и в обратном направлении, - сообщает пресс-служба компании-оператора ЗСД «Магистраль Северной столицы».
Проезд кортежей участников форума, которые уже начали прибывать в Петербург, может на некоторое время останавливать движение рядовых автомобилистов.
Впрочем, по словам самих петербуржцев, пробки уже начались. Пока не на ЗСД, а на КАД и подъездах к нему в районе Пулковского и Московского шоссе. Впрочем, пик затруднений придется на завтра, 9 апреля, когда в город приедет высшее руководство России, а также многие иностранные политики.
ИСТОЧНИК KP.RU