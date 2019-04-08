2019-04-08T20:00:54+03:00
Общество

Восстановят три фонтана, благоустроят 300 дворов: Как изменится Санкт-Петербург в 2019 году

Программа комплексного благоустройства и озеленения затронет все районы без исключения
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Масштабные преобразования коснутся около 50 парков, садов и скверов.Масштабные преобразования коснутся около 50 парков, садов и скверов.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Город преображается. И этим летом Петербург станет еще краше. Врио губернатора Александр Беглов обсудил с членами правительства подготовку к реализации общегородской программы «Формирование комфортной городской среды». Какие изменения ожидают Петербург в 2019 году?

Масштабные преобразования коснутся около 50 парков, садов и скверов.

Появится 59 новых общественных территорий, благоустроят 300 дворов.

Всего в городе будет создано 400 тысяч квадратных метров газонов, 12 тысяч деревьев, 300 новых детских качелей и спортивных тренажеров.

Новые фонари зажгутся на 353 детских и спортивных площадках, в 27 жилых кварталах, на 8 крупных транспортных магистралях и 8 улицах, в 10 садах, парках и скверах.

Восстановят три фонтана - победителя народного голосования: в саду имени 30-летия Октября в Невском районе, в Любашинском саду Калининского района и комплекс «Мальчик и гуси» в Приморском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В начале апреля в Ленобласть вернулась зима: Выборг засыпало снегом
В Петербурге стали в два раза чаще воровать крышки люков
На Софийской улице бетономешалка потеряла свою «мешалку»
Арктический форум ограничит движение на ЗСД
В Петербурге утвердили график разводки мостов на 2019 год
На улице Степана Разина мусоровоз расплющил две иномарки
Власти Петербурга помогут семье женщины, погибшей при прорыве трубы на 2-й Комсомольской улице
Президент Финляндии поехал в Петербург на Арктический форум на поезде
С начала весны в Ленобласти клещи «покусали» трех человек
Главный корпус Волковской богадельни признан объектом культурного наследия
За первую неделю апреля в Петербурге очищено 524 улицы
Смольный купит 200 квартир для очередников на 800 миллионов рублей
УФАС возбудил дело в связи с попыткой застройки в устье реки Смоленки в Петербурге
Из центра Петербурга выгнали торговцев хот-догами, кукурузой и сувенирами
Правительство Петербурга будет решать судьбу самовольных построек
Бицепс, трицепс и кубики: В Петербурге прошел фестиваль по бодибилдингу
В Гатчине задержан «телефонный террорист»