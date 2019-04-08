Восстановят три фонтана, благоустроят 300 дворов: Как изменится Санкт-Петербург в 2019 году
Город преображается. И этим летом Петербург станет еще краше. Врио губернатора Александр Беглов обсудил с членами правительства подготовку к реализации общегородской программы «Формирование комфортной городской среды». Какие изменения ожидают Петербург в 2019 году?
Масштабные преобразования коснутся около 50 парков, садов и скверов.
Появится 59 новых общественных территорий, благоустроят 300 дворов.
Всего в городе будет создано 400 тысяч квадратных метров газонов, 12 тысяч деревьев, 300 новых детских качелей и спортивных тренажеров.
Новые фонари зажгутся на 353 детских и спортивных площадках, в 27 жилых кварталах, на 8 крупных транспортных магистралях и 8 улицах, в 10 садах, парках и скверах.
Восстановят три фонтана - победителя народного голосования: в саду имени 30-летия Октября в Невском районе, в Любашинском саду Калининского района и комплекс «Мальчик и гуси» в Приморском.
ИСТОЧНИК KP.RU