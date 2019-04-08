2019-04-08T20:24:55+03:00
Происшествия

В Петербурге стали в два раза чаще воровать крышки люков

Только за первый квартал 2019 года бесследно исчезли 168 штук
Петр КИБЕР
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Воровство люков в Петербурге грозит перерасти в эпидемию.Воровство люков в Петербурге грозит перерасти в эпидемию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Либо чугун подорожал, либо охотники за металлом стали активнее, но крышки люков в Петербурге стали воровать почти вдвое чаще. Только в первом квартале 2019 года «Водоканал» не досчитался 168 штук, тогда как годом ранее пропали лишь 94 «железяки».

- «Лидерами» по количеству краж стали Невский и Фрунзенский районы города: на них приходится 50 процентов преступлений – 84 случая. На втором месте Кировский район – там похитили 28 крышек люков, - сообщает пресс-служба петербургского «Водоканала».

Впрочем, преступники работают не везде. Так, в Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Петродворцовом районах не пропало ни одной крышки.

С чем связана такая избирательность похитителей, в «Водоканале» сказать затрудняются, нор предупреждают охотников за плохо лежащим металлом, что из деяния подпадают под статью «Кража», по которой можно получить два года тюрьмы. Вряд ли крышки от люков того стоят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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