2019-04-08T20:50:14+03:00
Общество

В начале апреля в Ленобласть вернулась зима: Выборг засыпало снегом

В среду, 10 апреля, похолодание и снегопад обещают и в Петербурге
Петр КИБЕР
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В начале апреля Выборг засыпало снегом. Погода, хватит! Фото: Наталья Михайлова/vk.com/id136105598В начале апреля Выборг засыпало снегом. Погода, хватит! Фото: Наталья Михайлова/vk.com/id136105598
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Начало календарной весны в Петербурге и Ленинградской области не задалось от слова совсем. 2 марта Северо-Западный регион накрыло сильнейшей метелью, из-за которой самолеты не могли улететь и приземлиться в Пулково, а на дорогах творился настоящий хаос. Потом зима отступила, но, через месяц, неожиданно вернулась.

- Да сколько можно! Снег в апреле валит и валит. Надоело! Вот это погодка, - пишут в соцсетях жители Выборга, который 8 апреля завалило снегом как в феврале.

Крупнейший город Ленинградской области превратился к подобие новогодней сказки, что, впрочем, совсем не обрадовало выборжан, надеявшихся на теплую и приятную погоду - только зиму перезимовали, теперь еще и весну надо.

Предупредили петербуржцев и жителей Ленобласти и в МЧС. В связи с похолоданием на дорогах возможна гололедица, что вместе со снегопадом увеличит опасность аварий.

В самом же Петербурге мокрый снег с дождем ждут ночью и днем в среду, 10 апреля. Холодно будет и на следующий день, в четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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