В Пушкине ночью горели три автомобиля

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-09T09:53:52+03:00

В Пушкине ночью сгорели три автомобиля Фото: СОЦСЕТИ

По двору на Полковой улице раскатывались звуки взрывов [видео]

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Полиция Петербурга проводит проверку по факту возгорания трех автомобилей в городе Пушкин. Машины загорелись около половины четвертого ночи в понедельник, 8 апреля. Местные жители считают, что причиной пожара стали парковочные войны во дворе.

- Пожар 8 апреля произошел у дома 28/5 на Красносельском шоссе в городе Пушкин. Причины пока что не известны, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

В Пушкине ночью сгорели три автомобиля .

По всей видимости, первым загорелся «Мерседес-Бенц GLA-25», после огонь перекинулся на стоящие рядом «Шкоду Октавию» и «Форд Мондео». Первая иномарка горела очень сильно. Местные жители, наблюдающие за пожаром из окон, слышали частные хлопки, доносящиеся от машины, охваченной огнем.

В результате пожара «Мерседес» выгорел полностью. Два других автомобиля частично обгорели. Благо, пострадавших в результате ЧП нет.

На данный момент полиция проводит проверку и выясняет причины возгорания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU