Сотрудники налоговой Петербурга подозреваются во взяточничестве

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-09T10:21:43+03:00

Начальница и ее заместитель получали каждый месяц деньги за покровительство фирмы

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В Петербурге следственный комитет начал проверку уголовного дела о получении взятки. Как стало известно во вторник, 9 апреля, подозреваются в преступлении двое сотрудников отдела выездных налоговых проверок и межрайонной инспекции ФНС: 43-летняя начальница и 38-летний заместитель.

- По данным следствия, сотрудники налоговой еще до 1 декабря 2018 года потребовали у представителя одной из коммерческих организаций Петербурга взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данной организации, - сообщила пресс-служба следственного комитета Северной столицы.

Так, с декабря по 8 апреля 2019 года начальница и заместитель получили взятку общей суммой в 250 тысяч рублей. Правоохранители провели ряд мероприятий, изобличили и задержали подозреваемых. На данный момент решается вопрос о предъявлении им обвинения. Сейчас начальница выездных проверок находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU