2019-04-09T10:44:40+03:00
Происшествия

В центре Петербурга мужчина избил 17-летнюю девушку металлическим обрезком

Петербуржца взбесила шумная компания подростков
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина избил 17-летнюю девочку металлическим обрезком в центре ПетербургаМужчина избил 17-летнюю девочку металлическим обрезком в центре ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Любитель тихих вечеров в Центральном районе Петербурга взбесился, услышав, как на улице веселятся подростки. Около половины восьмого вечера 7 апреля мужчина решил утихомирить молодых людей. Для этого он взял в руки металлический обрез и нашел соперника себе «под стать». В итоге в больнице оказалась 17-летняя девочка.

- Отдыхая дома, 43-летний житель Петербурга якобы услышал сильный шум во дворе дома №27 на Фурштатской улице. Взбесившись, мужчина вышел на улицу с металлическим обрезом в руках, - сообщила пресс-служба Росгвардии Северной столицы.

Мужчина решил разобраться с ситуацией и ударил 17-летнюю девушку железным орудием. Увидев это, очевидцы вызвали правоохранителей на помощь. На место быстро прибыли сотрудники Росгвардии и скрутили любителя тишины. Мужчину отправили в отделение полиции, девочку в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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